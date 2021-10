Caen. Football (Ligue 1) : Caen ramène un bon point d'Angers

Le match.

Fabien Mercadal avait bien prévu son coup, son 5-3-2 fonctionne parfaitement et les premières minutes sont absolument hermétiques dans le camp normand. Pas le moindre espace coupable laissé par les Normands, jusqu'à la 14e minute ou sur un débordement, Bahoken se retrouve en position idéale pour ajuster Samba mais le gardien normand parade et sauve son camp. La réaction caennaise est lente mais réelle, bien positionnés les Normands patientent et Oniangue se retrouve par deux fois en bonne position, mais ni son tir lointain ni sa tentative croisée ne font mouche devant Butelle (27e, 31e). La plus grosse occasion intervient toutefois à quelques instants de la pause quand sur coup franc, Thomas se retrouve seul devant Samba mais Baysse revient du diable vauvert et contre le ballon pour éviter aux Calvadosiens de revenir aux vestiaires avec un score nul et vierge (43e).

Égalisation de Beauvue

La solidité ne dure cependant pas dans la seconde période. D'entrée, la défense normande se montre permissive sur la montée de balle de Capelle qui aboutit à un décalage pour Bamba qui centre vers Capelle dont le coup de tête devance Guilbert bat Samba (50e). Mais le SMC ne désarme pas et l'heure de jeu passée, c'ets Beauvue qui endosse le costume de buteur providentiel en reprenant un long centre d'une tête gagnante (63e). Un retour aux affaires qui éteint les ambitions angevines et remet les Normands sur le bon chemin jusqu'au coup de sifflet final pour un point globalement logique.

Le but.

50e : Déboulé de Capelle qui décale sur le côté droit. Le centre de Bamba est parfait et trouve à nouveau Capelle qui passe au dessus de Guilbert et propulse une tête hors de portée de Samba.

Angers : 1- Caen : 0

63e : Centre venu de la droite qui trouve Beauvue au milieu de la meute et l'attaquant normand ne laisse aucune chance à Butelle, marquant d'une tête croisée.

Angers : 1- Caen : 1

La fiche.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : Delajod, avertissements : Angers : N'Doye (5e) , Caen : Diomandé (10e), Fajr (52e)

ANGERS : Butelle, Pavlociv, Traoré (cap), Thomas, Bamba, Capelle, N'Doye, Santamaria, Tait (Lopez 71e), Adelaide (Mangani 82e), Bahoken (Kanga 86e), entr : Stéphane Moulin

CAEN : Samba, Gradit, Guilbert, Baysse, Djiku, Armougom, Diomandé (Sankoh 84e), Oniangue (cap), Fajr, Beauvue (Bammou 88e), Crivelli (Tchokounté 71e), entr : Fabien Mercadal

Buts : Angers : Capelle (50e), Caen : Beauvue (63e)

