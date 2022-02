Caen. Football (Ligue 1) : Ce Caen-là ne peut rien espérer... 

Le match.

Dans un stade d'Ornano aux nombreuses trouées dans ses travées et avec une tribune Borrelli, vidé de son MNK gréviste durant les trente premières minutes, l'opposition entre Angers et Caen ne démarre pas. Preuve en est, il faut attendre près d'une demi-heure justement, pour voir Khaoui obliger Butelle à la vigilance sur un décalage de Crivelli (26e). Un éclair, puis un retour à la nuit noire en termes d'occasions de but. Le ballon navigue d'un camp à l'autre à la recherche d'une perte de balle et c'est Angers qui est tout proche d'en profiter. A quelques seconde du repos, Tait perd son face à face avec Samba et Reine-Adélaïde expédie son essai sur la transversale (44e). Il n'en faut pas plus aux supporters pour renvoyer les Malherbistes aux vestiaires sous une bordée de sifflets et sur un score nul et vierge.

Caen d'une trop grande faiblesse

La seconde période débute sur un rythme tout aussi peu entraînant. Ce sont encore les Angevins qui se montrent les plus incisifs sur leurs intentions mais Samba reste serein dans son but. Butelle l'est encore plus dans le sien puisqu'aucun ballon ne parvient jusqu'à la surface du SCO. Presque comme attendu, c'est finalement Reine-Adélaïde qui ouvre la marque sur un travail parfait de Capelle (61e). Le onze normand plonge encore plus et n'approche même pas du but visiteur. Angers en profite et manque le break d'un rien quand sur la même action, Samba met encore Tait en échec avant que Mangani ne trouve le poteau (74e). Alors que l'on attend une ruée normand de fin de match, Caen ne montre aucun signe de rébellion réelle et surtout aucun signe d'une équipe qui a envie de survivre. Mise à part une relégation claire et nette en Ligue 2 sans même un quelconque barrage, Caen ne mérite aujourd'hui rien de mieux.

Le but.

Déboulé parfait sur le flanc gauche de Capelle qui dépose Guilbert et Gradit et centre impeccablement pour Reine-Adélaïde qui marque.

Caen : 0- Angers : 1

Pendant 30 minutes, le Malherbe Normandy Kop a déserté en tribune Borrelli pour une grève des encouragements. - Sylvain Letouzé

La fiche.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Stinat, spectateurs : 17 175 ; Avertissements : Caen : Djiku (83e)

CAEN : Samba, Guilbert (Zahary 64e), Gradit, Djiku, Imorou, Oniangue (cap) (Beauvue 69e), Khaoui (Moussaki 75e), Fajr, Deminguet, Ninga, Crivelli, entr : Fabien Mercadal

ANGERS : Butelle, Pavlovic, Thomas, Manceau, Mangani (cap), Pajot (Kanga 75e), Capelle, Tait, Santamaria, Lopez (El Melali 27e), Reine-Adelaïde (Bamba 89e), entr : Stéphane Moulin

But : Angers : Reine-Adélaïde (61e)

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 1) : Caen ramène un bon point d'Angers

Football (Ligue 1) : Caen s'enfonce encore un peu plus

Football (Ligue 1) : Gradel prive Caen d'une victoire à Toulouse

Football (Ligue 1) : Humilié par Saint-Étienne, Caen plonge dans le néant