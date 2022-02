Caen. Football (Ligue 1) : A Nice, Caen prouve qu'il est toujours bien vivant ! 

Le match.

Au terme d'une semaine absolument incroyable d'histoires et de palabres de toutes sortes, les Caennais alignés par le duo Mercadal-Courbis dans cette rencontre débutent la rencontre avec envie mais aussi avec difficultés. Saint-Maximin puis Less-Melou ouvrent les hostilités mais Samba n'a pas à intervenir (2e, 7e). La suite des événements est plus équilibrée entre des normands volontairement attentistes et des méditerranéens souverains mais finalement peu incisifs. Le premier tournant arrive à la mi-période quand un coup franc de Sarr est dévié du coude par Djiku. Aidé par la VAR, M. Miguelgorry accorde le penalty mais Samba enfile son costume de sauveur et détourne l'essai pour laisser les siens en vie (27e). Remontés par ce sauvetage, les Caennais croient en leur étoile tandis que jusqu'à la pause, les Niçois eux, baissent de régime.

Samba sauve, Djiku marque

La seconde période n'offre rien de bien nouveau dans son entame avec des Niçois qui possèdent toujours le ballon et des Caennais qui défendent bien et sans risque. Mais Samba doit toutefois encore être bondissant quand sur contre, St-Maximin puis Lees-Melou se présentent en position de conclure (70e). Un acte manqué pour Nice qui coûte cher puisque sur l'action suivante, c'est Djiku qui marque pour Caen, sur corner (73e). Dès lors, Rolland Courbis donne de la voix pour regonfler ses troupes et les enjoindre à tenir ce succès majeur. Ce que les Malherbistes font avec une solidarité de tous les instants pour officialiser un succès primordial dans la course aux barrages.

Le but.

73e : Corner de Deminguet dévié au premier poteau par Tchokounté qui trouve Djiku pour l'ouverture du score.

Nice : 0- Caen : 1

Superbe but de Caen. Combinaison travaillée à l'entraînement ça se sent. C'est mérité tant ils ont dominé les niçois tout le match. Plus que jamais Malherbe est en bonne position pour l'Europe. #OGCNSMC #OGCNice pic.twitter.com/qM40HtG5f1 — Cédric Rocancourt (@Cedrocancourt) April 20, 2019

Le penalty détourné par Brice Samba (27e)

Le penalty de Walter bien arrêté par Samba. Il s'est fait poutrer #OGCNSMC #OGCNice pic.twitter.com/oKC0N8fSUn — Cédric Rocancourt (@Cedrocancourt) April 20, 2019

La réaction.

Prince Oniangue (SM Caen) : "c'est vrai qu'on a beaucoup d'intensité autour de nous, et on ne lâche rien. Le coach Courbis nous dit de ne pas lâcher. Tout le monde voit des problèmes au club, nous on voit un projet. Peu importe l'adversité, on ne va rien lâcher et avec des valeurs comme ça, on peut le faire".

La fiche.

Mi-temps : 0-0 , Arbitre : M. Miguelgorry ; avertissements : Nice : Lees-Melou (16e) , Caen : Djiku (27e), Ninga (60e)

NICE : Benitez, Burner (Brazao 77e), Atal, Sarr, Herelle, Dante (cap), Tamezes, Walter (Jaziri 80e), Lees-Melou, Saint-Maximin, Srarfi (Sacko 67e), entr : Patrick Vieira

CAEN : Samba, Gradit, Djiku, Zahary, Imorou, Sankoh (Armougom 67e), Oniangue (cap), Deminguet, Khaoui (Tchokounté 62e), Ninga, Crivelli (Guilbert 77e), entr : Fabien Mercadal

BUT : Caen : Djiku (73e)

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 1) : Caen a fait illusion pendant 35 minutes à Rennes...

Football (Ligue 1) : Gradel prive Caen d'une victoire à Toulouse

Football (Ligue 1) : Contre Nice, Caen arrache un point grâce à Ronny Rodelin !

Football (Ligue 1) : Caen battu à Nîmes au bout de l'ennui

Football (Ligue 1) : battu par Monaco, Caen poursuit sa glissade