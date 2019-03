Football (Ligue 1) : Caen a fait illusion pendant 35 minutes à Rennes... 

Le match.

Volontaires et bien décidés à exister sans attendre dans les duels, les Caennais signent un début de match des plus aboutis face à des Rennais qui eux, ne semblent pas imprégnés de leur rencontre. Après deux alertes sans frais, les Bretons courbent l'échine quand Ninga signe un déboulé de 40 mètres avant d'ajuster une frappe enveloppée en guise d'ouverture du score (21e). L'entame sans faute mais il faut un grand Samba pour empêcher Sarr d'égaliser, quasiment sur la remise en jeu (23e). Une demi-période parfaite pour les hommes de Fabien Mercadal avant de plonger. D'abord en se retrouvant à dix après l'exclusion d'Armougom (35e) puis de se faire reprendre au score sur un coup franc de Bourigeaud (39e). De quoi avoir des choses à dire à la pause pour le duo Courbis-Mercadal.

Une exclusion qui change le match

Difficile de s'attendre à autre chose qu'à une longue période de résistance pour les Malherbistes. Samba est encore décisif en repoussant une tête à bout portant de Hunou (49e). Rennes étouffe Caen et Hunou prend sa revanche avant l'heure de jeu en poussant un travail de Sarr au fond des filets (57e). C'en est terminé des illusions normandes puisque dans la foulée, c'est Niang qui fait le break sur une nouvelle action décisive de Sarr (62e). La différence faite, le ballon vivote désormais et les deux coachs font tourner leurs effectifs, déjà plongés dans leurs prochaines échéances. Diomandé se fait refuser logiquement un but pour hors jeu (78e), tout comme Niang pour une main (83e). Sans plus de situations de but, les deux équipes filent jusqu'au coup de sifflet final matérialisant la victoire Rennaise (3-1).

Les buts.

21e : Khaoui à l'énergie, trouve l'ouverture pour Ninga côté gauche. Le Tchadien file alors en coeur de défense, ré-axe sa course et claque une frappe parfaite qui vient se loger dans le coin gauche du but de Koubek.

Rennes : 0- Caen : 1

39e : Coup franc concédé par Fajr en entrée de surface de réparation. La sanction est immédiate, Bourigeaud place une frappe à raz de terre qui bat Samba.

Rennes : 1- Caen : 1

57e : Sarr déboule encore et toujours sur son côté et centre au second poteau pour Hunou qui n'a plus qu'à pousser le cuir au fond des filets.

Rennes : 2- Caen : 1

62e : Sarr mange Gradit encore et toujours et centre pour Niang qui croise une reprise impeccable pour le break.

Rennes : 3- Caen : 1

La fiche.

Mi-temps : 1-1, Arbitre : M. Millot, spectateurs : 23 000

Avertissements : Rennes : Grenier (43e), Bensebaini (81e) Caen : Armougom (25e, 35e), Fajr (45e), Oniangue (70e); Exclusion : Caen : Armougom (35e),

RENNES : Koubek, Traoré (Zeffane 71e), Da Silva, Mexer, Bensebaini, Grenier, Bourigeaud, Sarr, Ben Arfa (Gelin 80e), Hunou (Lea Siliki 72e), Niang, entr : Julien Stephan

CAEN : Samba, Genevois, Gradit, Zahary, Armougom, Diomandé, Fajr, Khaoui (Oniangue 45e), Ninga, Tchokounté (Deminguet 75e), Crivelli (Jospeh 69e), entr : Fabien Mercadal

Buts : Rennes : Bourigeaud (39e), Hunou (59e), Niang (62e), Caen : Ninga (21e)

Le classement.

Caen est 19e de Ligue 1 et relégable après 28 journées jouées avec 20 points au compteur, soit un de moins que Dijon (18e et barragiste) et un de plus que Guingamp (20e).

