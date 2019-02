Football (Ligue 1) : Caen plonge dans la zone rouge et dans la crise

Le match.

Qu'attendre d'une partie entre le 19e et le 17e d'un championnat ? Pas grand-chose diront les uns, un niveau aléatoire diront les autres. Dans cette entame de match, Amiens et Caen ne font que confirmer les pronostics en se neutralisant et en ne proposant que quelques bribes de jeu. Khaoui pour un essai (4e), Konaté pour un déboulé (18e) ou encore un sauvetage de Oniangue devant Ghoddos bref, rien de bien enivrant. La faute à un nombre incalculable de ballons perdus, de passes manquées et d'intentions avortées, il faut attendre jusqu'à la 42e minute pour assister à une occasion nette. Sur un long centre, Konaté joue une belle remise de la tête sur Gnahoré qui expédie son essai dans les cieux malgré une position idéale, seul devant Samba. Caen a eu chaud, une fois, mais regagne les vestiaires avec une parité logique au compteur.

Un seul corner a suffit...

Cette logique, elle dure encore durant tout le quart d'heure initial de seconde période où aucun espace n'est laissé dans les défense, où aucun attaquant ne tente de coup réel. Arrive alors la 64e minute et un corner tiré en deux temps par Ghoddos. Le centre de l'Iranien trouve la tête de Konaté qui ouvre le score (1-0). Un but qui évidemment, fait mal aux Malherbistes. Ces derniers tentent de réagir mais sans se créer la moindre occasion dans le jeu. Fajr hérite bien d'un coup franc placé mais ce dernier ne passe même pas le mur local (77e). Beauvue y va lui de son coup de tête mais Gurtner se détend (88e). Insuffisant pour prétendre à mieux qu'une onzième défaite de la saison, cette fois synonyme de plongée dans la zone de relégation...

Début de crise avec les supporters ?

Au coup de sifflet final, les 250 supporters du Malherbe Normandy Kop qui avaient fait le déplacement on longuement parlé avec les joueurs et leur ont fait part de leur mécontentement quant à la situation. "Ils nous ont dit qu'on devait faire le métier et maintenir le club en L1" a commenté Prince Oniangue assurant que le groupe "ferait tout pour se rattraper dès mercredi, contre Nantes". Le prochain match contres les Nantais à d'Ornano se promet pour le moins tendu.

Le but.

64e : Corner joué en deux temps par Ghoddos qui centre en seconde intention pour Konaté. L'attaquant local prend le meilleur sur Guilbert et place une tête parfaite, hors de portée de Samba.

Amiens : 1- Caen : 0

La fiche.

Mi-temps : , Arbitre : M. Watellier, Spectateurs : 10 000

AMIENS : Gurtner, Kraft, Lefort, Gouano, Dibassy, Monconduit, Gnahoré, Ghoddos, Mendoza (Pieters 90e+2), Guirassy (Blin 88e), Konaté (Timité 68e), entr : Christophe Pelissier

CAEN : Samba, Guilbert, Gradit, Djiku, M'Bengue, Oniangue (cap) (Jospeh 78e), Diomandé, Fajr, Khaoui (Bammou 69e), Crivelli (Beauvue 69e), Ninga, entr : Fabien Mercadal

Buts : Amiens : Konaté (64e).

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 1) : Caen a enfin gagné au stade Michel d'Ornano !

Football (Ligue 1) : Caen et Montpellier se quittent dos à dos

Football (Ligue 1) : Caen s'enfonce encore un peu plus

Football (Ligue 1) : Caen ramène un bon point d'Angers

Football (Ligue 1) : Caen aura tenu une heure à Lille...