Football (Ligue 1) : Marseille vient briser sa série noire à Caen 

Le match.

Lancés dans la partie avec 4-4-2 ambitieux, les Malherbistes souffrent en début de partie sous la pression des Marseillais. Thauvin puis Srootman sèment le trouble dans une défense normande qui doit se battre pour éviter l'ouverture du score. Mais passé le premier quart d'heure, Marseille bausse de pied et Caen en profite pour mettre le nez à la fenêtre. Les Provençaux voient en plus leur capitaine Payet se blesser et la pression monte. Les accrochages se multiplient et les impacts sont là. Le stade d'Ornano s'y met à son tour et en fin de premier acte et pousse. Tour à tour, Caen puis Marseille a l'occasion d'ouvrir le score mais ni Guilbert et Baysse côté local (40e, 41e), ni Ocampos et Strootman (37e, 42e) ne font pencher la balance.

Caen rapidement réduit à 10

Cette balance, elle penche cependant rapidement en début de second acte. Sur un déboulé plein axe, Germain oriente le jeu vers Strootman qui centre pour Sanson dont la tête décroisée fait mouche (48e). Un coup dur suivi d'un autre mauvais coup, Guilbert est exclu dans la foulée pour un second avertissement (51e). A dix et menés, les Malherbiste ne se présentent plus guère dans le camp marseillais, si ce n'est Crivelli qui ne profite par d'une boulette de Rolando (69e). Et quand la situation est bien emmenée, Crivelli tergiverse devant Mandanda (74e). Même devant et en supériorité numérique, l'OM n'est pas serein et Caen veut croire en son étoile. Mais les minutes filent et les situations s'envolent. Rageant pour Caen, à peine suffisant à l'OM pour mettre un terme à neuf matchs sans succès.

Le but.

48e : Déboulé plein axe de Germain qui décale Strootman pour un centre dont la trajectoire est parfaitement coupée par Sanson qui ouvre le score d'une tête croisée.

Caen : 0- Marseille : 1

La fiche.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Schneider , Spectateurs : 19503

Avertissements : Caen : Crivelli (4e), Ninga (30e), Guilbert (45e), Marseille : Strootman (4e), Amavi (34e), Sarr (61e)

Exclusion : Caen : Guilbert (51e)

CAEN : Samba, Guilbert, Baysse, Djiku, Armougom, Diomandé (Sankoh 85e), Fajr (cap), Ninga, Bammou (Joseph 78e), Tchokounté (Gradit 54e), Crivelli, entr : Fabien Mercadal

MARSEILLE : Mandanda, Sarr, Kamara, Rolando, Amavi (Caleta Car 72e), Strootman, Lopez, Payet (cap) (Sanson 25e), Ocampos, Germain (Radonjic 85e), Thauvin, entr : Rudi Garcia

BUT : Marseille : Sanson (48e)