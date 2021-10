Caen. Football (Ligue 1) : Balayé à Lyon, Caen connait sa dernière mission... 

Le match.

C'est avec une vraie envie et sans le moindre complexe que les Normands débutent la partie. Khaoui montre la voie d'un tir dès la 30e seconde et il faut patienter dix minutes pour voir Dembélé répondre mais la reprise du jeune local est captée par Samba (10e). Le même Samba est décisif peu après sur un tir de Aouar avant que son homologue Lopes ne s'envole sur un tir de Fajr (13e, 15e). L'OL n'est pas tranchant et Caen en profite pour prendre confiance et même en venir à dominer les débats avant la demi-heure de jeu mais Dembélé obtient un penalty pour une faute de Zahary. Le buteur Lyonnais s'élance et Samba parade pour conserver son but inviolé (31e). Un " ouf " de soulagement mais Caen ne parvient pas à se saisir des occasions par manque de lucidité, à l'image d'un coup franc idéalement placé pour Fajr qui ne cadre pas (41e) .

Un quart d'heure noir pour Caen

Continuer sur la lancée, tel est le message à la pause pour les Malherbistes mais sur le premier contre rapide, les Lyonnais trouvent la faille par Depay qui conclut un bon mouvement entre Dembélé et Cornet (49e). Le coup est rude pour Caen qui sombre dans la foulée quand Terrier touche le poteau avant que Cornet ne double la mise (53e). En l'espace de quatre minutes et alors que l'heure de jeu n'est pas atteinte, Caen n'a plus d'espoir de prendre quelconque point. Dès lors, l'idée normande est d'en rester à ce score pour éviter tout souci de goal-average. Mais Dembélé ne l'entend pas de cette oreille et fait enfler la note dix minutes plus tard (3-0, 64e). L'heure est venue de verrouiller l'affaire pour Fabien Mercadal qui décide de terminer avec une escouade très défensive. Dembélé n'en n'a cure et ajoute un quatrième but (74e) avant que l'on voit l'OL baisser de régime et permettre aux normands de retrouver leurs esprits en fin de partie. Ce qui était attendu s'est produit et le Stade Malherbe jouera à la fois pour assurer sa présence en barrage mais aussi avec un secret espoir de passer Amiens dans les dernières minutes de la saison. Ce sera haletant, quoi qu'il arrive.

Les buts.

49e : En trois touches de balles, les Lyonnais créent un contre éclair. Sur un décalage de Dembélé décale Cornet qui centre pour Depay qui se jette et marque.

Lyon : 1- Caen : 0

54e : Décalage pour Terrier qui prend le meilleur sur Zahary et voit sa frappe croisée repoussée par le poteau revenir sur Cornet qui conclue et double la mise.

Lyon : 2- Caen : 0

64e : Dédoublement entre Aouar et Terrier qui termine sur Dembélé dont le tir croisé parfait bat Samba.

Lyon : 3- Caen : 0

Quel but de Moussa Dembele pour le 3-0 ! Quelle frappe ! #OLSMC 🔴🔵 pic.twitter.com/YtEX2X5d3a — Only Gones (@OnlyGones) May 18, 2019

74e : Nouveau contre mené à grande vitesse par Aouar qui lance Cornet dont le centre impeccable trouve Depay qui volleye et bat Samba.

Lyon : 4- Caen : 0

Superbe contre attaque conclu par Memphis Depay pour le 4-0 ! MAGNIFIQUE !! #OLSMC 🔴🔵 pic.twitter.com/twBEjQavfC — Only Gones (@OnlyGones) May 18, 2019

La fiche.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Delerue

Avertissements : Lyon : Cornet (25e) , Marcelo (41e), Rafael (82e), Caen : Djiku (90+2e)

LYON : Lopes, Marcelo, Dubois (Rafael 81e), Morel (cap), Mendy, Aouar (Tousart 78e), N'Dombelé, Cornet, Terrier, Dembelé, Depay (Traoré 78e), entr : Bruno Génésio

CAEN : Samba, Zahary, Guilbert, Gradit, Djiku, Imorou, Khaoui (Moussaki 57e), Fajr (cap), Deminguet (Oniangue 64e), Ninga, Crivelli (Armougom 70e), entr : Fabien Mercadal

Buts : Lyon : Depay (49e), Cornet (54e, 74e), Dembélé (64e)