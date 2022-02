Caen. Football (Ligue 1) : Caen aura tenu une heure à Lille...

Le match.

"On peut tout faire, on doit savoir s'adapter à tout ". Les mots de Fabien Mercadal avant ce déplacement à Lille font mouche d'entrée de jeu dans cette rencontre. Face à des Lillois voulant rapidement prendre les devants, les Caennais font bloc et ne laissent absolument rien filtrer en restant appliqué. Pépé, Bamba et consorts sont contraints à ne faire que posséder le ballon sans pouvoir trouver d'espaces. A la pause, le match nul et vierge est totalement logique.

Caen solide d'abord, mais inoffensif une fois mené



Mais l'orée du second acte n'augure pas d'une continuité dans la performance. Lille accélère nettement et après que Pépé se soit vu refuser l'ouverture du score (49e), c'est Leao qui trouve le bon chemin avant l'heure de jeu (56e). Cette fois, Caen doit sortir de son plan défensif mais rien ne point à l'horizon dans ce domaine. Au contraire, Bamba trouve la barre de Samba (68e) et Pépé est à touche le poteau caennais (75e). Les minutes filent sans que le SMC ne parvienne à produire quoi que ce soit qui puisse mettre le LOSC en danger d'encaisser un but, à l'exception d'un tir lointain de Beauvue dévié par Soumaoro (89e). Pas de quoi faire frémir des Lillois qui auront assuré le minimum, renvoyant les Caennais à leurs études... offensives !

Le but.

56e : Appel croisé de Leao parfaitement lancé par Pépé. Le jeune portugais se joue de Baysse et vient battre Samba d'un tir croisé impeccable.

Lille : 1- Caen : 0

La fiche.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Batta

Avertissements : Caen : Imorou (26e), Oniangue (32e)

LILLE : Maignan, Soumaoro (cap), J.Fonté, Celik, Ballo-Touré, Xekan, Bamba, Mendes, Leao (R.Fonté 67e), Ikone (Pied 82e), Pepe (Dabila 90+2), entr :

CAEN : Samba, Baysse, Guilbert, Imorou (M'Bengue 38e), Djiku, Oniangue (cap), Fajr, Deminguet (Khaoui 70e), Ninga (Crivelli 56e), Beauvue, Tchokounté, entr : Fabien Mercadal

But : Lille : Leao (56e)

