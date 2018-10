Football (Ligue 1) : Caen et Guingamp vont au bout de l'ennui 

Le match.

Rien ! Voilà en substance, ce qui s'est passé durant les vingt premières minutes de ce match, autant dans les tribunes avec la grève des supporters, que sur le terrain où les deux équipes n'ont rien offert de mieux qu'un festival de passes manquées. La mi-période passée, les esprits se sont un peu plus mis à l'ouvrage. Si les pertes de balles et les mauvaises idées sont restées légion, les occasions ont tout de même fait leur apparition, la tête superbe d'Oniangue à quelques secondes de la pause étant sauvée sur sa ligne par Didot suppléant d'un Johnsson battu sur ce coup (42e). Pas de quoi recueillir l'adhésion de d'Ornano à la pause, les premiers sifflets de la saison raccompagnant les 22 acteurs aux vestiaires.

Manques à tous les étages

Le retour aux affaires n'est malheureusement pas plus encourageant pour les Malherbistes qui souffrent cette fois sous les coups de boutoir de Bretons plus incisifs. Julan (52e) puis Blas (58e) obligent Samba à la vigilance. Sentant le vent du boulet, Fabien Mercadal tente d'influer sur le cours des choses en faisant entre du sang frais et en changeant de système de jeu. Mais rien n'y fait. Le rythme est toujours aussi lent, les pertes de balles nombreuses et les choix mauvais. Les minutes filent sans le moindre sursaut de part ou d'autre. Zéro-zéro, issue finale.

La réaction.

La fiche.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Ben El Hadj, Spectateurs : 16 009

CAEN : Samba, Guilbert, Gradit (Armougom 78e), Djiku, Baysse, Gradit, Oniangue (cap), Peeters (Deminguet 60e), Khaoui (Ninga 60e), Bammou, Beauvue, Crivelli, entr : Fabien Mercadal

GUINGAMP : Johnsson, Ikoko, Koita, Braga, Sorbon (cap), Tabanou, Blas, Fofana (Phiri 82e), Didot, Benezet, Julian (Rodelin 75e), entr : Antoine Kombouaré

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 1) : Caen et Montpellier se quittent dos à dos

Football (Ligue 1) : Caen a enfin gagné au stade Michel d'Ornano !

Football (Ligue 1) : Caen s'incline logiquement à Marseille