Caen. Football (Ligue 1, 18e journée) : Caen et Guingamp dos à dos...

D'entrée, les deux formations sont gênées par un terrain détérioré par les intempéries et rendu compliqué par le sablage apposé. Les occasions se font attendre durant une demi période mais ce sont les Normands qui se montrent les plus incisifs à la demi-heure de jeu, Rodelin manque l'immanquable (23e), Féret ne trouve pas le cadre (32e) et Da Silva butte sur Johnsson le portier guingampais (39e). Trois situations contre aucune côté breton, le résumé du premier acte n'est pas forcément grandiloquent.

Dix minutes folles en 2e période

Le rythme augmente nettement au retour des vestiaires. Santini est d'abord mis en échec par Johnsson en face à face (51e) avant que Guingamp ne réagisse par Diallo et Salibur qui obligent tous les deux Vercoutre à la parade (52e, 53e). Dix minutes de folie puis le soufflé retombe et les débats eux, ne sont alors plus que mauvaises passes, fautes et coup francs successifs. Le temps passe sans qu'aucune des deux équipes ne se crée la moindre situation de but, laissant peu à peu l'ennui gagner d'Ornano jusqu'à la libération par le coup de sifflet final de M. Rainville qui offre officiellement un point aux deux équipes. Bien suffisant.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Rainville, spectateurs : 17123

Avertissements : Caen : Guilbert (56e), DaSilva (58e), Guingamp : Diallo (12e), Deaux (38e), Coco (69e), Braga (72e)

CAEN : Vercoutre, Guilbert, Da Silva, Djiku, M'Bengue, Ait-Bennasser, Féret (cap), Repas (Besssat 68e), N'Kololo (Kouakou 75e), Rodelin, Santini, entr : Patrice Garande

GUINGAMP : Johnsson, Braga, Sorbon, Martins-Pereira, Kerbrat, Diallo, Deaux, Coco (Phiri 76e), Benezet (Blas 46e), Salibur, Briand, entr : Antoine Kombouaré

