Cherbourg. Préparation (Ligue 1) : Caen s'incline face à Guingamp

Le match.

C'est vent dans le dos que les Caennais choisissent de débuter la partie. Les débats sont rapidement fermés, seul Oniangue d'un tir lointain puis Rodelin d'un essai hors cadre (6e, 20e) tentent d'alerter Caillard. Côté Guingampais, c'est Bénézet qui touche le plus de ballons, sans toutefois parvenir à trouver la faille dans l'arrière garde de Djiku. Les minutes passent sans que le rythme ne monte réellement, Caen restant toutefois l'équipe la plus incisive quand sur un centre de Bammou, Tchounkounté d'une belle volée, oblige Caillard à la parade (33e). La réponse bretonne est quant à elle décisive, sur un ballon traînant dans la surface normande, Roux surgit et donne l'avantage aux siens, juste avant le repos (43e).

A la pause, Fabien Mercadal le coach normand effectue trois changements, Deminguet, Sankoh et M'Bengue font leur entrée et sur le premier coup franc de Deminguet, le ballon est mal repoussé par la défense visiteuse, Ninga se fend alors d'une superbe volée dans la lucarne de Caillard pour égaliser (47e). Le même Ninga remet le couvert quelques instants plus tard sur un centre de Rodelin mais Caillard fait cette fois bonne garde (57e). L'heure de jeu passée, on pense alors les pendules remises à l'heure au moment de procéder aux nombreux et traditionnels changements dans les deux formations mais juste avant cette salve, Tabanou centre vers Benezet qui joue une petite remise vers Roux qui signe le doublé (63e). Le break ne tarde pas dans ce qui est devenu un duel de " bancs de touche ", Thuram conclut le bon travail de Traoré, de près (72e). Plus rien ne vient faire évoluer la fin de partie, les deux onze se neutralisant totalement jusqu'au coup de sifflet final.

La réaction.

Les buts.

43e : Série d'hésitations dans la surface normande sur un ballon traînant, Roux surgit et place un tir sous la transversale de Samba.

Caen : 0- Guingamp : 1

47e : Long ballon dans la surface de réparation mal repoussé sur lequel Ninga exécute une volée magistrale qui lobe Caillard pour l'égalisation.

Caen : 1- Guingamp : 1

63e : Long centre venu de la gauche de Tabanou pour Benezet qui remet un astucieux ballon à Roux qui n'a plus qu'à tromper Samba de près.

Caen : 1- Guingamp : 2

72e : Débordement et centre de Traoré qui trouve parfaitement Thuram seul devant le but vide pour le break.

Caen : 1- Guingamp : 3

La fiche.

Arbitre : M. Varela, spectateurs : 1650

CAEN : Samba, Guilbert (Aladhur 64e), Djiku (cap) (Dabo 64e), Genevois (Joseph 64e) , Imorou (M'Bengue 46e), Peeters (Deminguet 46e), Oniangue (Marega 64e), Ninga (Tutu 64e), Rodelin (Repas 64e), Bammou (Sankoh 46e), Tchoukounté (Maloumandsoko 64e), entr : Fabien Mercadal

GUINGAMP : Caillard, Ikoko, Kerbarat, Eboa, Tabanou, Phiri, Deaux, Coco, Benezet, Thuram, Roux, remplaçants : Traoré, Koita, Sorbon, Rebocha, Blas, Salibur, N'Gbakoto, Livolant, entr : Antoine Kombouaré

Buts : Caen : Ninga (47e) , Guingamp : Roux (43e, 63e), Thuram (72e)

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 1, 12e journée) : Grosse fessée pour Caen à Marseille !

Football (Ligue 1) : Contre Nice, Caen arrache un point grâce à Ronny Rodelin !

Football (Ligue 1, 16e journée) : Caen tient la dragée haute à Lyon !

Football (Ligue 1, 11e journée) : Caen bat Troyes sur un éclair de Ronny Rodelin !

Football (Ligue 1, 14e journée) : 22, voilà le Stade Malherbe de Caen !