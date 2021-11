Caen. Football (Ligue 1) : Caen signe son premier succès à Dijon !  

Le match.

Lancés avec un onze new-look, les Caennais gênent Dijon d'entrée de match. Si prompts à se créer des occasions, les Bourguignons restent muets ne parviennent jamais à mettre Samba sur le gril. A l'inverse, Caen joue sa carte sans complexe et après un coup franc manqué, Fajr se rachète en délivrant un bon centre que la défense de Rosier ne capte pas. Suffisant pour permettre à Crivelli de jaillir pour ouvrir le score devant Runarsson (21e). La réaction du DFCO est incisive et le coup franc de Sliti est parfaitement sorti par Samba (32e) mais la pression des hommes de Dall'Oglio est constante jusqu'au retour aux vestiaires pour la pause.

Crivelli et Beauvue buteurs, le collectif résiste

Le retour de seconde période voit Dijon continuer de pousser pour revenir à la marque mais Tavares ne cadre toujours pas (49e). Mais comme depuis le début de match, Caen reste serein et solide et ne bronche pas, même si Yambéré sur corner, est tout proche de l'égalisation (63e). Les situations sont trop nombreuses au goût de Mercadal qui réajuste son onze et offre ses premières minutes à Beauvue (70e). Un rééquilibrage positif puisque les Malherbistes résistent mieux et endiguent les assauts dijonnais et c'est même Fajr qui oblige Runarsson à la parade (82e). Les dernières minutes sont irrespirables mais le Stade Malherbe tient coûte que coûte, son si précieux acquis et peut définitivement célébrer son succès quand Beauvue se retrouve seul pour aller éliminer Runarsson et boucler le succès des siens dans le temps additionnel (90e+4).

Les buts.

21e : Action collective caennaise ponctuée d'un centre puissant de Fajr que la défense dijonnaise ne contrôle pas et c'est Crivelli qui profite de l'aubaine pour ouvrir le score.

Dijon : 0- Caen : 1

#DFCOSMC - Le but d'Enzo Crivelli qui ouvre le score pour Caen : pic.twitter.com/BMmWPZSyee — La Causerie de L1 Vidéos (@CDL1Videos) September 1, 2018

90e+4 : Seul sur une longue relance, Beauvue efface Runsarsson et s'en va boucler les débats dans le but vide.

Dijon : 0- Caen : 2

Claudio Beauvue's goal is even better with Titanic music. pic.twitter.com/XOVeE0OUeZ — We Are Malherbe (@WeAreMalherbe) September 1, 2018

La fiche.

Mi-temps : 0-1, Arbitre : M. Rainville

Avertissements : Caen : Djiku (35e), Samba (77e), Beauvue (80e)

DIJON : Runarsson, Rosier, Yambere, Lautoa, Haddadi, Amalfitano (Gourcuff 85e), Loiodice, Samaritano (Said 74e), Sliti, Jeannot (Keita 67e), Tavares (cap), entr : Olivier Dall'Oglio

CAEN : Samba, Guilbert, Genevois, Djiku, M'Bengue, Oniangue (cap), Fajr, Sankoh, Deminguet (Tchokounté 64e), Ninga (Bammou 84e), Crivelli (Beauvue 70e), entr : Fabien Mercadal

BUT : Caen : Crivelli (21e) et Beauvue (90e+4)