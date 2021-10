Caen. Football (Ligue 1, 27e journée) : soirée cauchemar pour Caen à Dijon

Le match.

Les premiers instants sont annonciateurs de la soirée normande. Peu offensifs, les Caennais laissent Dijon en possession du cuir et concèdent les premiers essais, manqués par Said (3e, 7e). Entre temps, Rodelin réplique, sans danger pour Reynet (5e). Caen resserre alors les rangs mais craque rapidement puisqu'à mi-période, Said est bien lancé par Amalfitano et son centre puissant est propulsé par DaSilva dans ses propres filets (24e). Les Normands ne sont pas dans leur assiette et laissent les Bourguignons naviguer à leur main. Seul Peeters se montre incisif mais sa frappe en entrée de surface de réparation est parfaitement repoussée par Reynet (44e).

Caen à côté de son sujet

La seconde période débute par une main flagrante de Djilobodji dans sa surface, M. Desiage n'accorde pas le penalty aux Caennais (52e). Dans la foulée, la soirée catastrophe se poursuit pour Da Silva qui sort sur une problématique blessure musculaire (59e). Patrice Garande profite de ce nouveau coup dur pour changer totalement de système, revenant en 4-4-2 avec les entrées de Bazile et Stavitski. Rien n'y fait et ce sont les Bourguignons qui en profitent même pour doubler la mise sur un penalty de Tavares (69e). C'en est alors terminé des espoirs dee Caennais qui certes, veulent terminer sur une meilleure note, mais buttent sans cesse sur un onze Dijonnais supérieur et qui patiente sereinement jusqu'au coup de sifflet final pour matérialiser trois nouveaux points totalement mérités.

Les buts.

24e : Débordement de Said sur un service de Amalfitano. Le centre de Said est coupé par... Da Silva, qui marque contre son camp.

Dijon : 1- Caen : 0

69e : Suite à un ballon mal négocié, Said jaillit dans la surface normande et se voit fauché par Féret, en retard. Penalty indiscutable, Tavares transforme.

Dijon : 2- Caen : 0

La fiche.

Mi-temps : 1-0, Arbitre : M. Desiage

Avertissements : Dijon : Balmont (11e) , Caen : Da Silva (34e), Santini (44e), Féret (69e), Guilbert (88e)

DIJON : Reynet (cap), Lautoa, Djilobodji, Haddadi, Yambere, Rosier, Abed, Balmont (Sliti 69e), Amalfitano, Said (Samaritano 69e), Tavares (Jeannot 89e), entr : Olivier Dall'Oglio

CAEN : Vercoutre, Guilbert, Armougom, DaSilva (Stavitski 60e), Djiku, Genevois, Féret (cap) (Sankoh 84e), Peeters, Rodelin, Santini (Bazile 60e), Crivelli, entr : Patrice Garande

Buts : Dijon : DaSilva (csc 24e), Tavares (69e sp)

A LIRE AUSSI.

Football (5e journée, Ligue 1) : Caen bat Dijon et déboule à la 5e place de L1 !

FOOTBALL (Ligue 1; 25e journée) : Sous une tempête de neige, le SM Caen chute à Dijon et continue sa glissade incontrôlée au classement (2-0)

Football (Ligue 1, 22e journée) : Caen logiquement surclassé par Marseille

Football (Ligue 1, 3e journée) : À Lille, Caen fait encore tomber Bielsa !

Football (Ligue 1, 23e journée) : Caen renversé par les Verts !