Caen. Football (Ligue 1) : Caen remporte un match crucial devant Dijon 

Le match.

Dans un stade d'Ornano remonté comme très peu souvent cette saison et prêt à pousser ses favoris Malherbistes, les débats sont entamés dans une peur certaine dans les deux formations. Pas de prise de risque, beaucoup de longs ballons et surtout beaucoup de pertes de balles empêchent toute situation. Tchokounté hérite bien d'une position favorable mais manque le cadre (14e), la réponse dijonnaise est nettement plus piquante puisque Samba parade un ciseau de Said avant de voir la frappe de Chafik frôler son poteau (24e, 34e). Caen souffre mais réagit en fin de période, Runarsson n'ayant toutefois pas d'arrêt décisif à effectuer.

Fajr, le lob gagnant

Les premières minutes du second acte voient Caen poursuivre sur sa lancée avec un coup franc de Fajr, hors cadre (52e). Dans la foulée, Ninga pousse et trouve Crivelli pour talonnade que Runarsson sort du but avant que Chafik sauve son camp devant Armougom (55e). D'Ornano y croit et fait bien puisque c'est Fajr qui débloque la situation en expédiant un centre-tir lobé dans la lucarne de Runarsson pour l'ouverture du score (68e). Si ce but laisse espérer le premier succès à domicile de 2019, Dijon sent bien la fébrilité des calvadosiens et pousse, à l'image de Hadadi (78e). Tavares y va lui aussi de sa reprise mais Samba est présent pour repousser (88e). Le stade Michel D'Ornano pouvait laisser éclater sa joie au coup de sifflet final. Après ce premier succès dans son antre, le SM Caen reste plus que jamais en vie.

Le but.

68e : Déboulé de Tchokounté qui lance Fajr sur le côté gauche. Le capitaine caennais envoie alors un centre tir parfait qui termine sa course dans la lucarne d'un Runarsson trop avancé.

La réaction.

La fiche.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Gautier, spectateurs : 19 004 ; avertissements : Caen : Tchokounté (25e) , Dijon : Balmont (39e), Samaritano (43e)

CAEN : Samba, Gradit, Djiku, Zahary, Guilbert, Armougom (Moussaki 86e), Khaoui, Fajr (cap), Deminguet, Ninga (Oniangue 80e), Crivelli (Sakoh 76e), entr : Fabien Mercadal

DIJON : Runarsson, Aguerd, Yamberé, Lautoa (cap), Chafik, Sammaritano (Sliti 60e), Balmont (Hadadi 69e), Amalfitano, Said, Tavares, Jeannot (Kaba 80e), entr : Antoine Kombouaré

But : Caen : Fajr (68e)

