Caen. Football (Ligue 1) : le Malherbe Normandy Kop annonce une grève lors de Caen-Angers

A 24 heures du coup d'envoi de la rencontre de la 32e journée de Ligue 1 qui verra le SM Caen recevoir le SCO d'Angers, ce samedi 13 avril 2019 à partir de 20 heures, le Malherbe Normandy Kop, groupe de supporters historique du club normand a décidé d'annoncer une grève : "Le manque de révolte, de dépassement de soi, d'ambition, et finalement le sentiment d'impuissance sur le terrain nous ont conduit à décider de laisser notre bloc vide lors des 30 premières minutes du match SM Caen-Angers. Nous invitons donc tous nos sympathisants à rester à l'extérieur du stade ou dans les coursives jusqu'à la 31ème minute, suite à quoi nous reprendront les encouragements si les joueurs ne se sont pas une nouvelle fois effondrés".

Opération tribune vide

Ce mouvement est destiné à "faire passer différents messages aux joueurs et à l'équipe dirigeante. Nos joueurs ont semble-t-il trop de pression à domicile, nous leur donnons 30 minutes pour jouer libérés" selon le communiqué du groupe de supporters. Ce samedi 13 avril, le SM Caen (19e) de Ligue 1 sera dans l'obligation de s'imposer devant Angers (12e) pour rester en course dans la lutte au maintien avec Guingamp (20e) et Dijon (18e). Les Dijonnais seront d'ailleurs les premiers à entrer en scène, dès ce vendredi soir 12 avril à 19h, contre Amiens.

Le communiqué intégral du Malherbe Normandy Kop, ce vendredi 12 avril à 17h

Suite à notre communiqué du 17 mars, nous avons pu nous concerter et décider des actions que nous allons entreprendre.

Comme vous avez pu le voir, nous n'avons pas posé nos couleurs dans les tribunes visiteurs lors des deux derniers matchs de championnat. Malgré une victoire miraculeuse à Monaco, notre équipe est retombée dans ses travers le week-end dernier avec une nouvelle défaite 2-0 à Nîmes.

Le manque de révolte, de dépassement de soi, d'ambition, et finalement le sentiment d'impuissance sur le terrain nous ont conduit à décider de laisser notre bloc vide lors des 30 premières minutes du match SM Caen – Angers. Nous invitons donc tous nos sympathisants à rester à l'extérieur du stade ou dans les coursives jusqu'à la 31ème minute, suite à quoi nous reprendront les encouragements si les joueurs ne se sont pas une nouvelle fois effondrés.

Ces 30 minutes de silence nous permettrons de faire passer différents messages aux joueurs et à l'équipe dirigeante. Nos joueurs ont semble-t-il trop de pression à domicile, nous leur donnons 30 minutes pour jouer libérés.

En revanche, pour voir du vrai football et des joueurs qui se défoncent pour notre maillot, nous vous donnons rendez-vous :

Dimanche à 15h00 sous les tôles du stade de Venoix afin d'encourager les U17 du SMC qui affrontent Le Havre et luttent pour la première place du championnat national.

Tous à Venoix, pour nos couleurs, pour des jeunes qui en veulent et qui font honneur à notre blason !

