Caen. Football (Ligue 1, 9e journée) : Caen sanctionné par Angers ! 

Le match.

D'abord parfaitement dans le tempo en première période, offrant 45 minutes de belle facture, sans toutefois parvenir à conclure, notamment faute de lucidité par N'Kololo seul devant Michel et incapable de marquer (34e, 35e), les Malherbistes ont subit la punition des angevins en seconde période. Mal revenus de la pause, les Normands se sont fait piéger par deux fois en huit minutes par l'excellent Toko, d'abord buteur puis passeur décisif (50e, 58e). Deux buts à remonter, avec un moral en berne et un déchet très important dans le jeu, la mission était trop compliqués pour les Caennais de ce soir, contraints de baisser pavillon et de concéder une quatrième défaite de la saison.

Au sortir de cette 9e journée, le SM Caen est 7e avec 15 points et se rendra à Monaco, la semaine prochaine.

La réaction.

Les buts.

50e : Sur une longue ouverture dans le dos de la défense caennaise, Toko prend le dessus sur DaSilva trop friable et vient battre Vercoutre d'un plat du pied.

Caen : 0- Angers : 1

58e : Contre de 70 mètres emmené par l'excellent Toko qui se joue de toute la défense caennaise, fixe et sert idéalement Fulgini qui bat Vercoutre d'un tir croisé impeccable.

Caen : 0- Angers : 2

L'homme du match.

Karl Toko-Ekambi (Angers) : L'attaquant angevin a tout bonnement été le bonhomme de la seconde période et a permis aux siens de l'emporter. D'abord en jouant malicieusement le coup devant DaSilva pour s'emparer du ballon et ouvrir le score, puis en fixant toute la défense normande avant de servir Fulgini sur le second but.

Fiche technique.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Millot, Spectateurs : 16738

Avertissements : Caen : Peeters (60e), Angers : Tharat (14e), Tait (32e), Toko (58e), Fulgini (75e)

CAEN : Vercoutre, Guilbert, DaSilva, Genevois, M'Bengue, Ait-Bennasser (Delaplace 82e), Féret (cap), Repas (Peeters 56e ), Bazile, N'Kololo (Kouakou 56e), Rodelin, entr : Patrice Garande

ANGERS : Michel, Andreu, Traoré, Thomas, Mangani, Capelle (Coulibaly 90+2), Tait (Fulgini 54e), Jean-Tharat, Manceau, Toko, Crivelli (Guillaume 79e), entr : Stéphane Moulin

BUTS : Angers : Toko (50e) et Fulgini (58e)

