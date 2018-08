[Carte] Quels sont les ponts à risque en Normandie ?

L'effondrement du viaduc de Gênes est de toutes les discussions ce mardi 14 août 2018. On dénombre une trentaine de morts dans cette catastrophe.

Viennent alors à l'esprit les principaux ouvrages en Normandie. Ils sont grands, impressionnants, insolites parfois. Ce sont des ponts particulièrement surveillés. Quels sont ces ponts ?

Les principaux ouvrages normands

LE HAVRE-PONT DE NORMANDIE-PARADE ARMADA - Vue d'hélicoptère du pont de Normandie qui enjambe l'estuaire de la Seine prise le 06 juillet 2003 au Havre pendant la parade des bateaux de l'Armada. - AFP PHOTO ANDRE DURAND

Le pont de Normandie : il relie le Calvados et la Seine Maritime. La première pierre a été posée le 22 mars 1988 par Jacques Chirac. Il a été inauguré et ouvert à la circulation en 1995. Véritable symbole de la réunification normande, il fait l'objet d'une surveillance accrue. L'ouvrage est impressionnant, il fait plus de deux kilomètres de longueur, a une portée principale 856 mètres. Il fait 23,60 mètres de large. Coté hauteur, il culmine à presque 215 mètres. Il est composé de plusieurs matériaux : du béton armé, de l'acier et du béton précontraint

Le pont de Tancarville - DR

Pont de Tancarville : c'est un pont suspendu qui relie la Seine-Maritime et l'Eure d'une longueur de 1420 mètres et d'une largeur de 12,50 mètres. Il faut plus de 123 mètres de haut et a été construit entre 1955 et 1959 en béton et en acier. L'anecdote pour briller en société : dans le film Le dîner de cons, le personnage de François Pignon dit avoir construit une maquette du pont de Tancarville avec 346 422 allumettes

Le pont de Brotonne en Haute-Normandie - David Broad

Pont de Brotonne : c'est un pont à haubans qui est ouvert à la circulation depuis 1977. Il fait 1278 mètres de longueur pour une largeur de plus de 19 mètres. Il fait 125 mètres de haut et est composé de béton et d'acier.

Un belem qui passe sous le pont Flaubert durant l'Armada à Rouen (Seine-maritime) - Tendance Ouest

Pont Flaubert : le pont levant est situé à Rouen (Seine-Maritime), on peut circuler dessus depuis le jeudi 25 septembre 2008. Quatre années de construction ont été nécessaires pour réaliser l'ouvrage. Il traverse la Seine dans la capitale normande. Il fait 670 mètres et possède une largeur de 40 mètres. Il fait 86 mètres de haut et a été construit en béton ainsi qu'en acier.

Le viaduc de Calix a été construit dans les années 1970 pour compléter le contournement de Caen. - Tendance Ouest

Viaduc de Calix : situé à Caen (Calvados), il se situe sur le périphérique caennais. C'est un pont en poutre-caisson précontraint d'une longueur de 1183 mètres et d'une hauteur de 38 mètres. Il est le deuxième plus long pont du Calvados après le pont de Normandie. Il a été inauguré le samedi 13 décembre 1975.

Le pont canal possède la particularité d'avoir de l'eau qui passe au dessus de la circulation automobile. - Tendance Ouest

Pont-canal de Carentan : l'ouvrage est particulier et bien connu des Normands. Il possède la caractéristique de passer sous le bassin à flots reliant le port de Carentan (Manche) et la mer. Il est long de 615 mètres et large de 80 mètres. Il a été réalisé en béton.