Normandie : comment sont surveillés les ponts traversant la Seine ?

Les images impressionnent et posent questions. Un viaduc de l'autoroute A10 s'est effondré à Gênes (Italie) mardi 14 août 2018 vers midi. Plusieurs dizaines de victimes sont à déplorer. En Normandie, on s'interroge du coup sur la solidité des immenses ponts qui traversent la Seine. Ils sont trois : Normandie (depuis 1995), Tancarville (depuis 1959) et Brotonne (depuis 1977).

Les ponts de Normandie et Tancarville

Les ponts de Normandie et Tancarville sont exploités par la CCI Seine-Estuaire (Le Havre en Seine-Maritime). La CCI explique que ses " ouvrages font l'objet d'une surveillance constante dans le cadre de contrats de maintenance et d'inspections pluriannuelles. Une campagne est actuellement en cours sur le pont de Tancarville, celle du pont de Normandie s'est achevée début juillet avant les grands départs estivaux. Les éléments structurels sont examinés ainsi que les câbles porteurs pour le Pont de Tancarville et les haubans pour le pont de Normandie."

Le pont de Brotonne

Le pont de Brotonne est géré et entretenu par le Département de Seine-Maritime. L'ouvrage est sous surveillance en temps réel. Des capteurs sont installés sur le pont pour enregistrer ses mouvements. Une surveillance qui permet de réaliser les travaux adéquats sur l'ouvrage.

Écoutez Jean-François Billaux, le responsable de la direction des routes de Seine-Maritime :

Ces grands ponts sont en théorie construits pour une durée de 100 ans. La surveillance et l'entretien régulier doivent permettre de prolonger cette espérance de vie théorique de l'ouvrage.