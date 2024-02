Le Havre. Dépression Louis : restrictions de circulation sur les ponts de Normandie et de Tancarville

Météo France a placé le département de la Seine-Maritime en vigilance orange pour un risque de vents violents jeudi 22 février à partir de 15h, et ce jusqu'à 20h. Ces vents sont consécutifs à la dépression Louis qui circule sur le sud des îles britanniques. On attend des rafales de l'ordre de 90 km/h à 100 km/h, voire 110 km/h sont attendues en fin de journée et en soirée. Près du littoral, il est possible que les rafales atteignent jusqu'à 120 km/h.

Par mesure de précaution, des interdictions de circulation seront prises à partir de ce jeudi 15h sur le pont de Normandie en ce qui concerne les piétons, deux-roues, poids lourd, véhicules avec remorques et caravanes et sur le pont de Tancarville pour les piétons et les deux-roues. En fonction de l'évolution des conditions météorologiques, la fermeture complète de la circulation pourrait être envisagée.