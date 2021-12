Le-Havre. Une nouvelle carte d'abonnement pour les ponts de Normandie et Tancarville

Durant l'automne 2018, la CCI Seine-Estuaire (Seine-Maritime) va proposer une nouvelle offre concernant ses ponts de Normandie et Tancarville. Le pass Pont-Pont va progressivement remplacer les cartes Subito (pont de Normandie) et Presto (pont de Tancarville). Ces deux cartes étaient des cartes vingt passages. Le nouveau pass est censé améliorer la vie des usagers : il fonctionnera comme un badge de télépéage et pourra être utilisé indifféremment sur l'un ou l'autre ouvrage.

Écoutez Claire Grivel, directrice des concessions à la CCI Seine-Estuaire :

Les mêmes réductions

Le pass Pont-Pont sera à souscrire exclusivement sur le Net (réception à domicile sous quinze jours). Les clients pourront le créditer du montant de leur choix (30, 60 ou 90 euros). Les cartes Subito et Presto ne seront plus commercialisées à partir du 1er janvier 2019 mais elles resteront valables jusqu'à épuisement des passages.

Le pass Pont-Pont offrira les mêmes réductions que les cartes Subito et Presto :

• Pont de Normandie : 3,20 euros le passage au lieu de 5,40 euros

• Pont de Tancarville : 2,00 euros le passage au lieu de 2,60 euros



Pas de modification pour Rivage et Tempo

À noter que les abonnements domicile-travail ne sont pas modifiés. Rivage reste en place pour le pont de Normandie (les vingt premiers passages à 3,20 euros puis 2,60 euros) et Tempo est toujours valable pour le pont de Tancarville (les vingt premiers passages à 2,00 euros puis 1,71 euro).