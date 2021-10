Le-Havre. A29 : des travaux à l'entrée du Havre

La Sapn réalise des travaux sur l'A29, entre le lundi 26 novembre et le vendredi 7 décembre 2018. Il s'agit de rénover deux ponts. Les travaux seront réalisés de nuit pour minimiser la gêne aux automobilistes.

Les ouvrages d'art sont situés entre les kilomètres 24 et 26, à l'intersection avec l'A131. L'autoroute sera fermée dans le sens pont de Normandie (Seine-Maritime) vers Amiens (Somme) entre 20 heures et 6 heures (du 26 au 28 novembre et du 3 au 7 décembre). Les véhicules seront obligés de sortir au niveau du diffuseur n°5 en direction de la zone industrielle du Havre.