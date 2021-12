Colombelles. Un viaduc sur l'Orne pour désengorger le trafic routier près de Caen

Les poids lourds ne circuleront bientôt plus dans le centre-ville de Colombelles (Calvados). D'ici la fin de l'année 2019, début 2020 au plus tard, la presqu'île de Caen sera reliée à l'ancienne zone SMN par un viaduc qui traversera l'Orne, "de façon à désengorger Colombelles", explique Yann Torlasco, directeur des routes au conseil départemental du Calvados.

L'avenue Jean-Jaurès est actuellement saturée aux heures de pointe. "Elle voit actuellement passer 14000 véhicules par jour, dont 800 poids lourds". Un trafic jugé "nuisible" par le président du conseil départemental, Jean-Léonce Dupont. "Nous avons l'intention de faire passer ces camions pétroliers sur cette voie nouvelle pour qu'ils évitent de passer en plein milieu urbain". Un premier tracé avait été déclaré d'utilité publique en 2005, avant d'être abandonné en 2010.

Un viaduc de 146 mètres de long et 12 mètres de haut

La future route (deux fois une voie, limitée à 80km/h) mesurera 870 mètres de long, et comportera un viaduc de franchissement de l'Orne de 146 mètres de long et 12 mètres de haut. Elle reliera la RD402 (au niveau du bassin d'Hérouville) à la RD403 (au niveau du carrefour giratoire Normandial). Les premiers coups de pelleteuse ont été donnés au début du mois de septembre 2018, et visent essentiellement à défricher la zone. D'ici la fin de l'année, 65 000 mètres cubes de terre seront déblayés (environ 8000 camions), de façon à mettre à niveau les deux extrémités de la route, le plateau de Colombelles étant situé 25 mètres plus haut que la presqu'île, où un giratoire sera créé. La construction du viaduc ne devrait pas démarrer avant 2019.

Les travaux de la future liaison routière entre la presqu'île et le rond-point Normandial ont débuté en septembre 2018. - Etienne Escuer

À terme, repenser le pont de Colombelles

Le coût de ce projet s'élève à 10,2 millions d'euros. Il sera financé par le département du Calvados, la région Normandie et Caen la mer à hauteur de 3,4 millions d'euros chacun. "C'est un projet dont on parle depuis très longtemps, pour le développement de la presqu'île, de Colombelle et d'Hérouville", confie Jean-Léonce Dupont. "Pour faire du développement économique, il faut qu'il y ait un développement des infrastructures". Le président du conseil départemental ne compte d'ailleurs pas s'arrêter là : il y aura à terme une nouvelle phase qui consistera à repenser le pont de Colombelles, qui doit régulièrement fermer pour être entretenu.