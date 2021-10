Neufchâtel-en-Bray : les ponts en travaux dès mercredi

La circulation dans le sens Abbeville/Rouen sera basculée sur une voie du sens Rouen/Abbeville, sur une longueur de 6 kilomètres. En prévision des départs en vacances, le basculement sera levé le vendredi 5 juillet à partir de 14h00, jusqu’au lundi 8 juillet à 14h00. Dans le sens Abbeville/Rouen, les bretelles de l’échangeur n° 9 du "Four Rouge" seront fermées à la circulation.

Des itinéraires de déviation seront mis en place : Les véhicules circulant dans le sens Abbeville/Rouen et à destination de Neufchâtel-en-Bray emprunteront l’échangeur de n° 7 de "Ménonval", puis la RD928 (en vert sur la carte ci-dessus), les véhicules en provenance de l’A29 et à destination de Neufchâtel-en-Bray emprunteront l’échangeur n° 10 des "Hayons", puis les RD 915 et 928 (en rouge sur la carte), les véhicules en provenance de Neufchâtel-en-Bray et empruntant l’A28 dans le sens Abbeville/Rouen emprunteront les RD928 et 915, puis l’échangeur n° 10 des "Hayons" (en bleu sur la carte).

La vitesse au niveau des basculements sera limitée à 50 km/h et à 70 km/h. Des ralentissements sont à prévoir, particulièrement dans le sens Abbeville/Rouen le 1er juillet au matin et dans le sens Rouen/Abbeville, le 28 juin au soir.