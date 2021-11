Rouen : pendant les travaux du métro, retrouvez les navettes pour vous déplacer

La CREA remplace plus d'une dizaine d'aiguillages sur tout le circuit. La rive droite dispose dès aujourd'hui de navettes pour remplacer les arrêts de métro non desservis. Elles partent de Joffre Mutualité et passent toutes les 5 à 10 minutes. Les changements sont indiqués sur les arrêts de bus et sur les arrêts provisoires. Attention, l'arrêt Gare-Rue Verte se fait également par la navette.

- Les week-end du samedi 27-dimanche 28 juillet, vendredi 2 aout-lundi 5 aout, le trajet entre Joffre Mutualité et Boulingrin sera perturbé.

- Les samedi 10 et dimanche 11 août, ce sera entre Joffre mutualité et les terminus Technopôle et Georges Braque.

- Le jeudi 15 août jusqu'au dimanche 18, les perturbations se feront entre Georges Braque et Avenue de Caen.

Pratique. Retrouvez les horaires sur le site Crea Astuce.