Neufchâtel-en-Bray : suite des travaux de la RN28

La circulation dans le sens Abbeville- Rouen sera basculée sur une voie du sens Rouen-Abbeville, sur 6 kilomètres. Dans le sens Abbeville-Rouen les bretelles de l'échangeur n°9 du Four Rouge seront fermées à la circulation : les véhicules circulant dans le sens Abbeville-Rouen et à destination de Neufchâtel-en-Bray emprunteront l'échangeur n°7 de Ménonval et la RD 928 (en vert sur la carte ci-dessus).

Les véhicules en provenance de l'A29 et à destination de Neufchâtel-en-Bray emprunteront l'échangeur n°10 des Hayons, puis les RD 915 et 928 (en rouge sur la carte ci-dessus)

Les véhicules en provenance de Neufchâtel-en-Bray et empruntant l'A28 dans le sens Abbeville-Rouen emprunteront les RD 928 et 915, puis l'échangeur n°10, dit des Hayons (en bleu sur la carte ci-dessus).