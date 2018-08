Au moins 30 morts dans l'effondrement d'un viaduc à Gênes

Tendance Ouest a écrit :

Des moules contaminées dans le Calvados

La préfecture du Calvados indique via sa page facebook la présence de bactéries Escherichia coli (E. coli) dans le secteur Est de Port en Bessin Huppain et Tracy sur Mer. Elle indique que "les résultats de prélèvements effectués récemment sur le gisement de moules à l'Est de Port en Bessin (communes de Port en Bessin Huppain et Tracy sur Mer) font état d'une contamination par des bactéries Escherichia coli (E. coli)."

16h26