Découvrez la luge sur rail au viaduc de la Souleuvre

A peine ouverte au public, la première luge sur rail de Normandie a déjà ses adeptes. Il faut dire que le principe est vraiment innovant : vous faire glisser à 40km/h sur près d'un kilomètre avec un dénivellé de 100m.

L'équipe de Normandie-luge a voulu créer un circuit unique dans la région, le résultat est plus que convaincant, lorsqu'on monte dans l'engin et qu'on vient à bout du parcours, on a qu'une envie en tête, refaire tout de suite un tour. Ajoutez à cela le cadre exceptionnel du site du viaduc de la Souleuvre et le plaisir est total.



Enfin les tarifs de cette activité insolite en pleine nature sont très accessibles :



► 3,5€ en solo,

► 2,5€/pers en duo

► 2€/pers le matin

Tendance Ouest l'a testé pour vous dès sa première ouverture au public.