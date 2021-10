The Vaccines : le virus continue de se propager

Emmené par Justin Young, le groupe The Vaccines est en train de remplir les lecteur mp3 de la planète.

Après un succès incontestable lors de la sortie du disque "What Did You Expect From The Vaccines" en 2011 puis l'enchainement quelques mois plus tard avec "Come of Age", Justin Young et ses accolytes ont décidé de renouer avec le jamais deux sans trois en proposant un nouvel Extend Play.

Le projet s'est initié à Los Angeles et devrait se terminer dans les prochaines semaines si l'on s'en réfère aux propos du leader dans une récente interview au NME.

L'occasion de réécouter l'une de leurs pépites "Teenage Icon" en attendant de voir la mini galette arriver dans les bacs.