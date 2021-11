"Boom Boom Boom Boom

I want you in my room

Let's spend the night together

From now until forever..."

Qui n'a jamais chanté ça au moins une fois pendant une soirée ? Le célèbre morceau des néerlandais a fait son temps, désormais c'est "Hot Hot Hot" qui prend le relais et qui nous va envahir nos smartphones ou autre lecteurs mp3.

L'ambiance est toujours aussi kitsch mais le potentiel addictif est supérieur à 100%, jugez par vous même...