"Les Vieilles Charrues 2013" : La programmation

C'est un incontournable dans l'Hexagone depuis 1992. Le festival les "Vieilles Charrues" 2013 annonce encore une fois une programmation très relevée sur le thème des Gaulois.

Plus de 250.000 personnes avaient répondu présentes l'an passé. Du coup pour cette 22e édition les programmateurs ont prévu une armada de pointures avec notamment Elton John & Band, The Roots, Two Door Cinema Club, Asaf Avidan, Phoenix, -M-, Paul Kalkbrenner ou encore les Naive New Beaters.

Pour vous faciliter la tâche voici la liste de la majorité des artistes annoncés les 18, 19, 20 et 21 juillet à Carhaix :

Jeudi 18 juillet :

Ramstein / Raphael / The Hives / Vitalic

Vendredi 19 juillet :

Elton John / Matthieu Chedid / Paul Kalkbrenner / Keny Arkana à Carhaix Plouguer

Samedi 20 juillet :

Neil Young / The Roots / Asaf Avidan / Oxmo Puccino / Half Moon Run / Féfé / Benjamin Biolay

Dimanche 21 juillet :

Marc Lavoine / The Vaccines / Skip & Die / Mermonte / Mesparrow / La Femme / La Gale

Pour suivre l'actualité du festival : http://www.vieillescharrues.asso.fr/2013/