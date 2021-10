Authie. Calvados : il poignarde le nouveau compagnon de son ex

Maidy Khadir, âgé de 41 ans, a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) jeudi 22 février 2018 pour violence avec arme commise à Authie au nord de l'agglomération le samedi 27 janvier 2018.

Il importune son ex-compagne au téléphone

Un couple se sépare en 2014. Quelques années plus tard, la femme partage sa vie avec un nouveau compagnon. Samedi 27 janvier 2018, en début de soirée, le prévenu envoie de nombreux messages à son ex, prétextant vouloir des nouvelles de leur fille hospitalisée un an auparavant et selon lui mal soignée. Petit à petit, les insultes fusent. Le nouveau compagnon l'appelle alors, lui enjoignant de ne plus importuner sa femme. Peu après 23 heures, à bout d'arguments, il lui annonce qu'il se rend chez lui afin d'avoir une discussion.

L'explication se termine dans un bain de sang

À Authie, l'homme l'attend au pied de son immeuble et une bagarre ne tarde pas à éclater entre eux. Se saisissant d'un couteau, qu'il a préalablement dissimulé sur la pelouse, le prévenu poignarde son rival au thorax. La victime subira six heures d'intervention chirurgicale et 21 jours d'incapacité totale de travail.

Remords de l'agresseur

À la barre, le prévenu est bourré de remords et reconnaît que tout vient de sa consommation excessive d'alcool. "Je voulais juste l'effrayer pour qu'il s'en aille. Quand j'ai compris que je l'avais frappé, j'étais tétanisé, j'ai tenté de juguler l'hémorragie avant l'arrivée des secours." Le président lui fait remarquer que l'on est passé à deux doigts du drame.

L'ex-compagne de la victime se constitue partie civile pour leurs deux enfants présents au domicile de leur père et très choqués par l'agression. Le procureur requiert quatre ans de prison ferme.

Dix-huit mois de prison ferme

Maidy Khadir écope de 4 ans de prison dont 18 mois ferme assortis de 30 mois de mise à l'épreuve. Il devra verser 3 000 euros à chacun des deux enfants, 2 500 euros à son ex ainsi qu'une provision de 3 000 euros à la victime dans l'attente d'une expertise médicale. Il a injonction de soins et interdiction de débits de boissons, de port d'arme et de contact avec la victime. "J'ai sali mon nom", a conclu le prévenu.

