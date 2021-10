Caen. "La Saint-Valentin demeure une belle occasion de communiquer"

C'est la Saint-Valentin, mercredi 14 février 2018. Pour certains, c'est l'occasion de transmettre des preuves d'amour. D'autres n'en ont que faire.

Nanou Boisjoly, thérapeute de la relation de couple basée dans le Calvados, était l'invitée de la matinale de Tendance Ouest pour mesurer l'importance de ce rendez-vous annuel.

Le couple ne cesse d'évoluer

"C'est toujours une occasion de se donner des appréciations, de pouvoir passer du temps ensemble et donc de pouvoir prendre soin de sa relation. Une occasion de plus, qui est certes un peu commerciale, mais qui permet de savoir ce qui est bon pour notre amoureux ou notre amoureuse", explique-t-elle.

En Normandie, plus de 20% des couples privilégient l'union libre. Le mariage bat de l'aile. "Il y a plein de facteurs, notamment sur comment on a vécu avec le couple parental. C'est plus facile si le couple est détendu. L'union libre permet d'être plus créatif quant au contrat".

Elle rappelle que quelle que soit la durée de la relation, la communication demeure la clé.

Pratique. therapie-couple.org Nanou Boisjoly, thérapeute de la relation de couple, 06 75 22 06 86

