Luc-sur-Mer. L'auxiliaire de vie utilise la carte bancaire de l'homme âgé près de Caen

C'est pour abus de confiance qu'une quadragénaire a été jugée par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) le mardi 6 février 2018. Les faits se sont produits à Luc-sur-Mer au nord de l'agglomération en septembre 2017. La prévenue ne s'est pas présentée à l'audience.

Elle effectue un retrait de 400 euros

Étant employée par l'ADMR (service d'aide à la personne) comme aide ménagère la femme bénéficie de toute la confiance de l'homme âgé dont elle a la charge. Pour qu'elle puisse faire ses courses ce dernier lui confie sa carte bancaire ainsi que son code. En septembre, elle effectue un retrait de 400 € pour son usage personnel. Confondue par la vidéosurveillance, elle admet "avoir eu besoin d'argent".

Minable et honteux

L'avocate de la partie civile qualifie l'acte et l'attitude de la prévenue de minable et de honteux. "La victime a une petite retraite et cela l'a mis dans l'embarras. En tant qu'aide ménagère, elle avait le code. Dans ces conditions, la banque ne rembourse pas". Elle ajoute que l'engagement de remboursement qu'elle avait pris lors de l'enquête n'a pas été suivi d'effet et sollicite 400 € de préjudice moral.

Le tribunal entérine le réquisitoire du procureur. La voleuse écope de six mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve, de 400 € de préjudice matériel et de 400 € de préjudice moral. Il lui est interdit d'exercer ce genre d'emploi durant cinq ans.

