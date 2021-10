Rouen. Hébergé par son ami, il le cambriole

C'est à Ploemeur (Finistère) qu'Abdelkader Djennou, 25 ans, se rend coupable de vol par effraction et cambriolage d'un entrepôt, propriété des parents de la victime, personne psychiquement et physiquement vulnérable. Celui-ci l'héberge depuis quelque temps mais, en son absence, il dévalise les lieux car il prétend que la victime a une dette d'argent envers lui. Ce sont les parents de la victime, agriculteurs, qui découvrent la mise à sac de leur entrepôt, le 1er juin 2013. Ils déposent plainte et expliquent à la police que leur fils, à la santé fragile, était hospitalisé au moment des faits. Interpellé par les gendarmes quelques jours plus tard, le prévenu est entendu et reconnaît le vol. "Il me devait de l'argent", dit-il à la barre.

Pour le Ministère Public, " Les faits sont aggravés par la récidive", puisque le casier judiciaire du prévenu fait mention de quinze condamnations pour vols, outrages et violences. Pour sa défense, " une peine de prison reviendrait à nier ses efforts pour une nouvelle vie". Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, le Tribunal le condamne à trois mois de prison ferme.

