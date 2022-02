Caen. Calvados : malgré la vidéosurveillance, il dit n'avoir "jamais volé" de sa vie

Mercredi 19 juillet 2017, un homme âgé de 38 ans a été jugé pour vol et port sans motif légitime d'arme blanche par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Les faits ont été commis dans le centre de l'agglomération le vendredi 12 mai 2017.

Il jette deux cartes bleues au sol

Vers 5h du matin, un homme aborde un passant en centre-ville de Caen. Peu après, ce dernier constate que son portefeuille a disparu. Les cameras de vidéosurveillance ont filmé deux hommes, l'un approchant la victime, l'autre semblant faire le guet.

Place Saint-Pierre, les policiers interpellent un homme qui, à leur vue, semble jeter deux cartes bleues au sol. Ce dernier refuse de décliner son identité et de se soumettre à l'éthylotest. Placé en garde à vue il ne veut pas non plus rencontrer un médecin même s'il admet avoir consommé du vin, de la bière et avoir fumé un joint.

Il maintient être innocent

A la barre, il maintient ce qu'il a déclaré aux policiers: "Je n'ai jamais volé de ma vie. C'est l'autre mais je ne connais pas son nom." A la question "Pourquoi portiez-vous un couteau?", le prévenu répond que c'est l'autre homme qui le lui a donné afin de décapsuler sa bouteille de bière.

En France depuis 2009, le prévenu a été condamné une fois pour violences conjugales aggravées. Pour la procureure, même si ses explications apparaissent bien confuses, les faits sont tout de même établis. Elle requiert trois mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve et l'interdiction de porter une arme.

L'homme écope de 70h de travaux d'intérêt général à effectuer dans les 18 mois faute de quoi il se verra condamné à un mois de prison ferme.

A LIRE AUSSI.

Calvados : il s'introduit dans un garage... sans rien dérober

Calvados : il relève un scooter tombé et est accusé de recel

Caen : prison et mandat de dépôts pour deux jeunes Albanais