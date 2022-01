Mondeville. Calvados : du carburant volé, un homme interpellé dans sa voiture

Mercredi 5 juillet 2017, un quadragénaire géorgien a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour un vol de carburant commis le samedi 22 avril 2017 à Mondeville (Calvados), près de Caen.

Interpellé dans sa voiture

En pleine nuit, les chauffeurs du camion dorment sur le parking. Réveillés par un bruit, ils aperçoivent une silhouette vêtue de noir qui s'enfuit. A son arrivée, la police interpelle un homme dans sa voiture garée sur le parking. Près du véhicule se trouvent deux bidons de gazole de 20 litres chacun. L'individu affirme qu'il n'a rien à voir dans cette affaire et qu'ils ont été déposés là par des inconnus. Sans domicile, il explique sa présence en disant vivre dans sa voiture.

Mais pour le ministère public, le délit est constitué. Trois mois de prison ferme sont requis.

"Le compte n'y est pas"

Ce réquisitoire n'est pas de l'avis de l'avocate de la défense qui s'en explique en exposant ses arguments concluant par le manque de preuves permettant d'inculper son client. "50 litres de gazole ont été volés. Or, on retrouve près du véhicule du prévenu deux bidons de 20 litres, où est le troisième? Le compte n'y est pas. De plus, amputé d'une jambe et porteur d'une prothèse, ce chargement aurait été trop lourd pour lui. Pourquoi la police n'a-t-elle pas tout simplement relevé les empreintes digitales sur le bouchon de réservoir? Il est bien facile de le désigner comme coupable."

Le verdict sera rendu le mercredi 12 juillet 2017.

