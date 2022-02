Caen. Calvados : un sans-abri brise la vitre d'une voiture pour y dormir

Mercredi 19 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) a jugé en son absence un jeune homme pour dégradation d'un bien appartenant à autrui et pour vols. Des faits commis dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre 2017 sur un parking de l'agglomération.

"Ce n'était pas pour voler mais pour dormir"

Les traces d'ADN amènent les enquêteurs à un jeune homme déjà condamné pour vols. Dans un premier temps, celui-ci s'étant alcoolisé, ne se souvient plus. Puis il déclare qu'il n'avait aucune intention de voler mais que, vivant dans la rue, il cherchait un endroit abrité pour pouvoir y dormir. L'habitacle étant sens dessus-dessous, la victime n'est pas sûre qu'il lui a été volé des effets personnels.

Peine difficile à mesurer

En mars 2017, le jeune homme avait été jugé pour vols et condamné à six mois de prison avec sursis. La procureure estime la peine difficile à mesurer. "Il s'agit d'une situation de précarité sur fond de misère sociale. Voulait-il se prémunir contre le froid ou voler ? Ce que l'on connait du préjudice c'est la vitre brisée et la voiture fouillée." Ajoutant qu'en raison de son absence à l'audience, le tribunal manque d'informations sur sa situation personnelle. Le ministère public requiert deux mois de prison ferme.

Au final, il écope de trois mois de prison avec sursis.

