Depuis qu'ils se connaissent, les Rouennais et les Bagnérais ont toujours eu des rencontres tendues, au niveau du score et de l'état d'esprit sur le terrain.

A l'aller, les Rouennais s'étaient imposés assez largement à domicile (46-27) et le score laissait présager un match retour dans le même sens. Mais lors de cette rencontre, les Rouennais ont été surpris et ils n'ont pas réussi à surpasser Bagnères-de-Bigorre sur le terrain. Au coup de sifflet final, les Lions s'inclinent de six points (41-35).

Au classement, Rouen perd un peu de son avance face à Oloron mais reste en tête de la poule avec 61 points. Oloron n'a qu'1 point de retard.

Maitres de leur destin

Et pour la dernière date, les Rouennais recevront au stade Mermoz l'équipe de Saint-Medard-en-Jalles. Lors du match aller, les Rouennais s'étaient imposés 34-08. Sur le papier, les Rouennais n'ont qu'à dérouler pour prendre les points de la rencontre, se faire plaisir et terminer en tête de la poule avant les play-off.

