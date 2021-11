Rouen. Rugby (Fédérale 1) : Première à domicile pour les Lions de Rouen

Ce dimanche 9 septembre, le Rouen Normandie Rugby affrontera Niort Rugby club à domicile pour la 2e journée de championnat de Fédérale 1

Après un bon départ, les Rouennais doivent confirmer

Apres une très bonne victoire lors de la première rencontre face aux joueurs du Bassin d'Arcachon. les Rouennais doivent confirmer face à l'équipe de Niort. Lors du premier match, Niort a aussi remporté la rencontre face à Langon. Niort s'est imposé 18-9.

Les Ambitions sont placées haut et Richard Hill reste conscient de la route à faire avant les phases finales et la si-désirée accession à la ProD2 : "nous avons commencé la saison très fort, on a encore des choses à faire, on peut encore s'améliorer mais il faut rester en haut du classement de la poule".

Les Lions attendent leur supporters ce dimanche dans leur stade Mermoz pour les aider dans cette objectif.

Début du match, Dimanche 9 septembre à 15h.

A LIRE AUSSI.

Une troisième défaite pour le Rouen Normandy Rugby

Rugby : première victoire de l'année pour les Lions de Rouen

Rugby, championnat de Fédérale 1 : le Stade Rouennais (Seine-Maritime) face au Stade Langonnais (Gironde)

Rugby : Rouen victorieux face à Strasbourg

Rugby : le Rouen Normandie Rugby reçoit le leader Provence Rugby