Rouen. Rugby (Fédérale 1) : affaibli, Rouen n'a pas cédé

Ils ne s'attendaient peut-être pas à autant d'adversité. Face à Bergerac, le dimanche 10 mars 2019, les Rouennais (Seine-Maritime) ont eu du fil à retordre pour remporter leur 19e victoire en autant de matches de Fédérale 1 cette saison. lors de la première mi-temps. Devant de sept points à la pause (20-13), les Lions ont dû composer avec deux cartons jaunes pour des fautes de plaquage.

Commencée à 13 contre 15, la deuxième période à plus souri au Rouen Normandie Rugby qui est parvenu à se détacher petit à petit. Au final, Rouen s'impose une nouvelle fois sur le score de 46 à 23 et glane un nouveau point de bonus offensif.

"Très bon esprit de l'équipe"

"Je suis content du groupe qui a réussi à trouver un moyen de gagner, même si la situation était compliquée et certains joueurs n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu ensemble. Il a fallu qu'ils s'adaptent mais on a eu une belle victoire", appréciait Richard Hill, le coach rouennais, à l'issue de la rencontre. Et tout en restant focalisé sur son objectif d'accession à la Pro D2, l'entraineur n'oublie pas que son équipe est sur le point de marquer l'histoire de son championnat : "Si on bat Langon, on abordera les play-offs avec un record de victoires !"

Largement leaders de leur poule de Fédérale 1, les Rouennais disputeront cette rencontre dans leur stade Mermoz, le dimanche 24 mars 2019 à partir de 15h, après une petite semaine sans match.

