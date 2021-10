Rouen. Face à Biarritz, le RNR ne décolle toujours pas

Le match

Face à une équipe située dans le haut du classement, l'entraineur rouennais, Richard Hill, testait une composition différente de l'équipe qui avait perdu contre Oyonnax. Le score est ouvert par une pénalité de Biarritz qui domine au score sur la première partie de la rencontre. La défense rouennaise tient le coup et enraye les assauts adverses. Dans les derniers instants de la première mi-temps, le Rouennais Valentino Mapapalangi marque un essai (non-transformé) et permet aux Lions de revenir au score (6-5).

Dans la deuxième mi-temps, la défense rouennaise est solide et ne laisse rien passer. Biarritz profite seulement d'une pénalité pour prendre trois nouveaux points. Au coup de sifflet final, le score est à la faveur de Biarritz (9-5).

"Je suis très fier des joueurs qui ont tout donné face à une très forte équipe de Biarritz, confie Richard Hill. On a perdu mais on récupère le point bonus défensif et c'est très important pour la suite." En effet, les jeunes promus dans ce championnat sont 15e, dans la zone de relégation avec 14 points (trois victoires pour huit défaites) et ne sont qu'à un point d'Aurillac, 14e.

Rouen ne perd pas espoir

La prochaine rencontre avec la réception de Nevers sera un nouveau casse-tête pour le staff rouennais mais Richard Hill reste confiant : "Les joueurs donnent tout pour le maillot, les 15 joueurs d'Oyonnax et les 15 joueurs de Biarritz ont vraiment bien joué et le choix va être difficile pour choisir quel 15 aligner face à Nevers. Si on joue avec la même intensité et la même envie, on a toutes nos chances de battre Nevers."

Nevers se trouve à la 12e place du classement avec 21 points (cinq victoires pour cinq défaites) et aura fort à faire pour s'imposer à Mermoz, l'antre de Lions épaulés par leur public pour décrocher leurs victoires à domicile.