Rouen. Rugby (Pro D2) : le Rouen Normandie Rugby remonte la pente

Vendredi 27 septembre 2019, le Rouen Normandie Rugby (Seine-Maritime) recevait l'Usap Perpignan pour la 5e journée du championnat de Pro D2.

La machine rouennaise tarde à démarrer

Pour accueillir l'Usap, les Rouennais ont mis les formes en organisant le match au stade Diochon. Les supporters des deux bords sont venus en nombre, pas loin de 6500 spectateurs ont soutenu leur équipe.

Avec un début de saison difficile, les Rouennais sont dos au mur et n'ont pas d'autres solutions que de prendre les moindres points qui sont à leur portée. De son côté, l'Usap, qui était dans le championnat de Top 14 la saison précédente, mais surtout sept fois champion de France, n'est pas dans le haut du classement non plus. Les deux équipes ont donc toutes les raisons de se battre lors de ce match.

Le match

C'est l'Usap qui ouvre le score sur une pénalité. Rouen ne fait pas attendre sa réaction et égalise puis passe devant avec une deuxième pénalité (6-3). À la 31e minute, Perpignan passe à travers la défense rouennaise et marque un essai (transformé) 6-10. Peu de temps après, les Rouennais récupèrent une pénalité et recollent au score 9-10 à la mi-temps.

En début de 2e mi-temps, l'Usap récupère une nouvelle pénalité, mais chance pour les Rouennais, Ecochard, le botteur perpignanais rate son tir. À la 45e minute, Tabualevu commet une faute et est sanctionné par un carton jaune, Rouen se retrouve à 14 contre 15. Cette sanction n'a pas l'air de gêner les Rouennais qui marquent une nouvelle pénalité à la 58e minute et passe devant 12-10. Par la suite, Jordan Michallet, le botteur rouennais rate deux pénalités mais le score reste le même pour la fin du match qui donne vainqueur les Rouennais.

Nouvelle victoire des Lions

Les Rouennais exultent de cette deuxième victoire face à une belle équipe de l'Usap qui n'a pas démérité. Cette nouvelle victoire permet au Rouen Normandie Rugby de s'éloigner de la zone de relégation et l'envoie à la 12e place du classement.

La prochaine rencontre aura lieu vendredi 4 octobre, les joueurs de Richard Hill se déplaceront à Colomiers pour affronter les 10e du classement.

A LIRE AUSSI.

Le Rouen Normandie Rugby collectionne les victoires

Une troisième défaite pour le Rouen Normandy Rugby