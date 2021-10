Rouen. Rugby (Fédérale 1) : les Rouennais restent intraitables

Sur le papier, la 14e journée de Fédérale 1 n'était pas une grande menace pour le Rouen Normandie Rugby (Seine-Maritime). Le samedi 12 janvier 2019, les Lions ont joué avec sérieux malgré quelques remaniements dans le XV de départ pour battre la lanterne rouge, Saint-Médard-en-Jalles, qui ne compte aucune victoire au compteur.

Les Lions ont toujours faim

Malgré l'apparition de remplaçants, les Rouennais écrasent tout sur leur passage. À la mi-temps, les Normands sont déjà bien en avance avec 28 points marqués et aucun encaissé. Une démonstration qui se poursuit au cours du deuxième acte, avec un score final de 63 à 0 pour le RNR. Parmi les motifs de satisfaction de cette 14e victoire en autant de matchs : le 100% de l'ouvreur Jordan Michallet face aux perches et le nouveau point de bonus offensif glané.

Nouvelle victoire de vos Lions 🦁 face à #SMRC !

Le #Rouen #Normandie #Rugby reste invaincu avec 14 victoires pour 14 matchs 💪💪

Jordan Michallet au 🔝 avec un 100% au pied 9/9 👍 pic.twitter.com/Bgmz7p6rnQ — Rouen Normandie Rugby (@RouenNdieRugby) January 12, 2019

"Pour 2019, on s'était dit qu'il fallait faire tourner les joueurs. Et là, ce groupe a bien joué. Il reste encore quelques petits points mais je suis confiant pour 2019", résumait Richard Hill. La prochaine journée aura lieu le dimanche 27 janvier 2019 et Rouen se déplacera à Nantes, 4e du classement. À l'aller, le score était serré, (14-18 pour les Normands). Les joueurs de Richard Hill ne devront pas tomber dans le piège de la facilité et tout donner pour faire tomber Nantes une nouvelle fois.