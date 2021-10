Déville-lès-Rouen. Rugby : Rouen champion de France de Fédérale 1 à la dernière seconde ! 

Le match.

Décidément, l'histoire a décidé de se pencher sur le Rouen Normandie Rugby cette saison. Après avoir fêté son accession à la Pro D2 la semaine passée après une double confrontation à haute intensité émotionnelle face à Albi, les Normands du président Louvel ont fait encore plus fort ce samedi 1er juin 2019 à l'occasion de la finale de Fédérale 1, face à Valence-Romans. Cette finale du Trophée Jean-Prat, Rouennais et Valentinois l'attendaient avec impatience. Privés de cinq éléments clé, les Normands de Richard Hill ont posé les crampons sur le stade Jean-Laville de Gueugnon avec quelques doutes. Ces doutes se sont d'ailleurs confirmés en première période avec un net avantage pour Valence qui menait 22-9 à mi-parcours. Mais il était dit que les Rouennais allaient tout réussir cette saison et en seconde période, la "remontada" a permis aux Lions de revenir à 25-23 à l'orée des derniers instants. Alors que le chronomètre adéjà dépassé les 80 minutes, Brutus profite d'un ultime espace pour se faufiler et venir marquer l'essai du titre dans une ambiance de folie (30-25). FA-BU-LEUX ! Les Rouennais seront fêtés ce lundi 3 juin à l'hôtel de ville de Rouen.

L'essai.

😱🏉 INCROYABLE DÉNOUEMENT À GUEUGNON ! Rouen Normandie arrache le titre de champion de France de Fédérale 1 à Valence-Romans grâce à un essai fabuleux de Corentin Brutus... à la 85e minute ! #lequipeRUGBY pic.twitter.com/SxD5rqwxc3 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) June 1, 2019

La fiche.

ROUEN : Milhorat, Lemi, Ratuvou, James, Richardot, Michallet, Cazale, Debat, Takai, Dastugue, Domolailai, Giraud, Markham, Clamy, Edroux, Dorey, Martin. Mondon, Innocente, Leon, Vincent, Barthère, Campeggia, Radikedike, Brutus. Entr : Richard Hill.

Rouen : 3 essais Domolailai (54e), Lemi (65e), Brutus (80e+5), 3 transformations Michallet (55e, 66e , 80+6), 3 pénalités James (20e), Michallet (28e, 34e).