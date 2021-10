Rouen. Rugby (Playoffs) : terrible soirée pour Rouen à Albi

Le match.

Voilà bien une issue que personne n'avait vu venir dans les rangs des nombreux supporters et suiveurs des Lions de Normandie. Ce vendredi 17 mai 2019, les Rouennais ont littéralement sombré à Albi lors du match aller de la demi-finale de playoff, dernière marche à franchir pour rallier la Pro D2.

Si l'entame de match est serrée et que les Normands collent à leurs adversaires du soir sur le premier acte grâce à la botte de Matty James : 7-6 à la demi-heure de jeu, score identique à la pause. La seconde période est par contre, nettement à la faveur des Tarnais. L'affaire demeure serrée jusqu'à l'heure de jeu où James répond toujours aux Albigeois et garde les siens dans le coup (10-9 à la 60e). Les vingt dernières minutes sont en revanche, nettement plus difficiles pour les Rouennais qui sombrent et laissent irrémédiablement filer leurs adversaires du soir qui inscrivent un nouvel essai par Nabaro avant que Russel n'enchaîne la transformation puis une pénalité dans la foulée pour creuser un écart important de onze points pour un score final de 20-9.

Les données du problème sont donc posées pour Rouen. Il ne faudra rien de moins qu'une victoire par douze points d'écart minimum pour aller chercher la ProD2. C'est le moment de signer le plus grand exploit de l'histoire du club, vendredi 24 mai à partir de 20h45 dans un stade Robert-Diochon prêt à porter les Lions du président Louvel.

La réaction.

Richard Hill (manager, Rouen) : "Les Albigeois ont très bien joué, ils ont gagné les duels et mieux géré les conditions que nous. On était toujours sous pression, on a été battu un peu partout par cette équipe et évidemment on est déçu de notre performance"

La fiche.

ROUEN : Martin, Becquet, Knight, Giraud, Adamou, Barthere, Domolalaï Dastugue, Campeggia, James, Villière, Ratuvou Tabualevu, Lemi, Milhorat, remp : Ford, Cazale-Debat, Michalle, Vincent, Lamy-Edroux, Innocente, Entr : Richard Hill.

Score (20-9) : Pour Albi : 2 essais par Calas (16e) et Nabaro (60e) ; 2 transformations par Russell (16e, 60e) ; 2 pénalités par Russell (50e, 63e); Pour Rouen : 3 pénalités par James (5e, 29e, 56e)