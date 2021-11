Rouen. Le Rouen Normandie Rugby prend la 1ère place du classement

Pour la 2e journée de championnat de Fédérale 1, dimanche 9 septembre 2018, le Rouen Normandie Rugby accueillait à domicile le Niort Rugby Club.

Après une 1ère victoire face à Arcachon, les Lions de Rouen se sont testés face à une équipe de Niort qui, de son côté, avait battu Langon lors de la première journée.

Rouen inarrêtable

Dès les premières minutes du match, Rouen a ouvert le score devant son public, face à une équipe de Niort dépassée par les assauts. Un sursaut leur permet de marquer 3 points mais Rouen enchaîne les essais.

Rouen vit quand même un coup dur, lors de la première mi-temps, lorsque Gabin Villiere se blesse. Il a une fracture de la malléole externe.

À la pause, les Rouennais sont devant : 24-3.

Pluie d'essais

La 2e mi-temps est à l'image de la première avec de nombreux essais pour Rouen. Niort reste bloqué au compteur et à la fin du temps réglementaire, les Lions s'imposent 57-3. Ils prennent à nouveau 5 points au classement et se retrouvent seuls en tête avec 10 points, juste devant Trélissac (9 points).

"Notre seul adversaire, c'est nous, confie Matthew Ford, le capitaine. On fait encore beaucoup de fautes et si on veut aller plus loin, on doit encore s'améliorer."

La prochaine rencontre aura lieu dimanche 16 septembre face à Saint-Médard-en-Jalles.

