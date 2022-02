Rouen. Rugby : une première défaite pour finir la saison régulière des Rouennais

La tête était déjà certainement aux play-offs et cela coûte un grand chelem aux hommes du Rouen Normandie Rugby (Seine-Maritime). Le dimanche 21 avril, les Normands se sont inclinés d'un petit point en déplacement à Trélissac (29-28). Pour cette rencontre, le coach Richard Hill voulait faire tourner l'effectif et faire jouer quelques jeunes joueurs issus du centre de formation. Mais face à une équipe revancharde de Trélissac, qui n'a certainement pas digéré sa première défaite (28-7), les Lions se sont fait surprendre.

Les quarts de finale dans le viseur

Dans le dernier quart-d'heure, alors que le score était serré, les Rouennais ont pris un carton rouge et ont dû finir le match à 14. C'est à ce moment-là que Trélissac en a profité pour marquer juste avant le coup de sifflet final et prendre la victoire. "On est un peu déçu d'avoir perdu notre dernière rencontre mais on est satisfait de nos joueurs, leur travail, leur précision… On est très content des huit jeunes issu de la formation", affirmait Richard Hill en fin de rencontre.

Les Lions du Rouen Normandie Rugby clôturent la saison régulière sur la plus haute marche du classement avec 102 points et 21 victoires pour une défaite. Maintenant, les Lions vont pouvoir se consacrer sur le premier match de la phase finale et viser l'accession en Pro D2. Les titulaires devraient faire leur retour pour affronter Dax sur son terrain, le samedi 27 avril 2019, avant de recevoir le match retour le samedi 5 mai 2019 au stade Diochon.

