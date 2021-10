Ce dimanche 14 mai 2017, les Rouennais n'ont pas brillé à domicile face à Nîmes, loin de là. Revanchards, les Gardois sont parvenus à faire plier les Lions de Rouen dans ce quart de finale retour du trophée Jean-Prat.

Les Nîmois ouvrent le score avec un essai transformé (0-7) puis les Rouennais profitent d'une pénalité pour débloquer leur compteur (3-7). Mais c'est insuffisant pour recoller à des Sudistes qui doublent la mise (3-14) avant que l'inévitable Gabin Villière ne réduise l'écart en faveur des Rouennais juste avant la mi-temps (8-14).

Les Lions battus mais qualifiés

Dans la seconde période, les Lions ne parviennent pas à inverser la vapeur. Au contraire, ce sont les Nîmois qui inscrivent deux essais coup sur coup (8-26). Une pénalité rouennaise et un essai non transformé pour les Sudistes plus tard, les Lions s'inclinent à domicile (11-31). Heureusement, les Normands se qualifient grâce à la différence de points à la suite de leur plus large victoire en terre nîmoise au match aller (53-23).

Le Stade Rouennais accède donc aux demi-finales du trophée Jean-Prat. Une nouvelle fois sous forme de match aller-retour, les Normands seront opposés aux joueurs de Lavaur, qui avaient terminé à la cinquième place de la poule 4 avant de se défaire de Bobigny en huitièmes et de Blagnac en quarts. Le match aller aura lieu le dimanche 21 mai 2017 dans le Tarn.

