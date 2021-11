Après une semaine marquée par l'annonce du futur nom du Stade Rouennais, les Normands revenaient aux affaires ce dimanche 28 mai 2017 sur sa pelouse de Mermoz. Et ce n'était pas un match anodin pour ce qui deviendra prochainement le Normandy Rugby club mais ni plus ni moins qu'une demi-finale retour de Trophée Jean-Prat.

Face à Lavaur, les Rouennais se devaient de valider la très belle victoire obtenue la semaine passée sur la pelouse de Lavaur (34-24). Sous un soleil de plomb, les Normands n'ont pas attaqué le match de la meilleure des façons et se sont retrouvés menés à la mi-temps. Mais dans la deuxième partie de la rencontre, les joueurs de Richard Hill ont surmonté la chaleur et leurs adversaires pour inverser la tendance et l'emporter 27-22.

Une première finale historique

Les Rouennais marquent ainsi l'histoire de leur club en atteignant la finale du Trophée Jean-Prat pour la première fois. Une finale pour obtenir le titre honorifique de meilleure équipe de Fédérale 1 en dehors de celles qui se disputaient l'accession à la Pro D2. Une lutte à laquelle les Rouennais comptent bien se mêler à partir de la saison prochaine.

Avant ça, le Stade Rouennais aura un dernier match à jouer sous cette appellation. En finale du Trophée Jean-Prat, les Rouennais affronteront Mâcon le dimanche 10 juin 2017 sur un terrain neutre, probablement celui d'Oyonnax. Une belle scène pour refermer un chapitre de son histoire.

