Selon leur président Jean-Louis Louvel, les joueurs du Stade Rouennais ont rempli leur mission en accédant aux demi-finales du Jean-Prat. Mais une fois arrivés en finale, pas question pour les Rouennais de laisser passer leur chance de soulever le bouclier de champion de Fédérale 1. Et c'est donc sur terrain neutre à Oyonnax que les hommes de Richard Hill étaient opposés à l'équipe de Mâcon ce samedi 10 juin 2017.

Des Normands plus conquérants

D'entrée de match, les Lions de Rouen se montrent plus mordants et dominent les débats, notamment dans les phases de regroupement où ils forcent régulièrement les Mâconnais à se mettre à la faute. Et grâce à l'efficacité redoutable de leur buteur Zack Henry dans toutes les zones du terrain, les Normands basculent rapidement en tête. Un avantage plus conséquent dès la 37e minute et le premier essai du match inscrit par Gabin Villière. À la pause, les Lions mènent 16 à 9.

Après la mi-temps, Mayer remet un essai pour Rouen et accroit l'avance des siens (23-12). Les choses se compliquent légèrement avec l'exclusion temporaire de Gildow, mais les Normands résistent même en infériorité numérique. Henry poursuit son travail de sape au pied et les Rouennais s'imposent finalement 29 à 15 et soulèvent le bouclier du Trophée Jean Prat. Forts de ce titre de champion de Fédérale 1, les Rouennais rejoindront la saison prochaine la poule Élite et tenteront d'accéder à la Pro D2.

